Продюсери шоу розсекретили ім'я героїні другого сезону шоу «Холостячка»

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з офіційного аккаунта проекту.

"Головна телевізійна інтрига цієї осені розкрита! Новою українською холостячкою стала співачка, композитор, представниця України на Євробаченні-2013 і переможниця шоу «Маска» Злата Огневич", - повідомляється в Instagram шоу.

Як розповіла директор телеканалу СТБ Людмила Семчук, гучний успіх першого сезону шоу підтвердив, що автори проекту, які хотіли показати жінкам, що і у них є право вибору, на правильному шляху.

"Чоловіки, які готові відкритися справжнім почуттям і поборотися за серце Злати Огневич, можуть заповнювати анкету на сайті телеканалу", - зазначили в повідомленні.

У коментарях бурхливо відреагували на довгоочікувану новину.

"Ура! Ми починаємо", "круто", "Сподіваюся Клопотенко прийде за нею", "Круто! Буду чекати!", "Круто!! Гідна дівчина!!", "Я думала буде Леся", " Злата красива, розумна, талановита. Але блін, де знайти стільки мч 35+, а то якщо хлопець молодший, то це провал», - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що українці обговорювали різні кандидатури на роль другої холостячки. У шоу хотіли бачити Лесю Нікітюк, Тіну Кароль або Аліну Гросу.

Нагадаємо, що Злата Огневич вирішила відкритися, що тепер її пов'язує з Пономарьовим: "запросив мене...".

Як повідомляла Politeka, переможниця шоу "Маска" Огневич зізналася, що страждає від болю: "впевнена, у багатьох з вас...".

Також Politeka писала, що Злата Огневич в прозорій сукні перетворилася на розкішну брюнетку:"схожа на гарячу іспанку".