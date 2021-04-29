Відома шведська модель Ельза Хоск, яка є одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, показала, як виглядає після пологів

Як передає Politeka.net, світлоока блондинка зовсім недавно стала мамою. Під час пологів 32-річна Ельза тримала себе у формі. Це було видно по її фотографіях, які вона постила в Instagram. Більш того, на ранніх термінах вагітності модель примудрялася працювати і зніматися для журналів.

Дочку Ельза народила 11 лютого, а вже зараз не соромиться демонструвати своє тіло в купальнику. Дівчина позувала на природі без макіяжу і зачіски. Судячи з фото, зірці вдалося в найкоротші терміни привести себе у форму. Її плоский животик виглядав чудово. Складалося враження, що модель і не була вагітною.

"Тільки хороші флюїди", - підписала знімок зірка.

У коментарях блондинці залишили масу приємних слів. Шанувальники відзначили, що їй вдалося дуже швидко відновити фігуру.

"Купальник просто бомба", «Я не вірю, що у тебе була дитина, божевільне тіло», «тіло після вагітності просто вау», «не віриться, що у тебе був живіт», «найгарячіша мама», «Королева», «неймовірна», "ти здорово виглядаєш", - пишуть користувачі Мережі.

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