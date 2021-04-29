Відомий виконавець Олексій Завгородній (Позитив) з "Время и стекло" засвітився в провокаційному відео з відомою блогеркою, співачкою і актрисою Анною Трінчер

Як передає Politeka.net, фото і відео з'явилося в Instagram дівчини, на яку підписано понад 1,6 мільйона чоловік.

Як відомо, Позитив нещодавно підтвердив чутки про розлучення з дружиною Ганною Андрійчук, з якою вони були разом з самої юності. І сама Анна в блозі у своєї подруги Насті Каменських зізналася, що розлучення відбулося. Тепер холостяк Олексій підігріває інтерес до своєї персони, записуючи дуети з українськими красунями. Раніше Позитиву вже приписували роман з Мішель Андраде. Тепер же він з'явився в кліпі Трінчер.

"Завтра в кліпі на пісню "Kiss" ви побачите Позитива. Тааак багато хто вгадав, ви ж мої сищики! Спасибі величезне тобі @positiff", - підписала фото зірка.

На знімку Завгородній опинився в ліжку у Трінчер, а на відео, яке опублікувала артистка, вони збиралися поцілуватися.

"Супер, розумничка, вітаю з новим кліпом", "чекаю з нетерпінням кліп", "Шедевр", "як завжди красуня", "Анюта, ти розумничка!", "Пісня дуже красива", "трохи проговорилися", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Позитив з "Время и Стекло" зважився показати, як знущався над Дорофєєвою:"не муч Надю".

Як повідомляла Politeka, краща подруга Каменських перервала мовчання про розлучення з Позитивом з "Время и Стекло": "було дуже боляче".

Також Politeka писала, що розлучення Позитива з дружиною, в мережі розкрили імена "розлучниць": "вирішив повторити долю Потапа".