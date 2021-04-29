Дочка української актриси Ольги Сумської Тоня Паперна вразила стильним виглядом на зустрічі з подругою

Як передає Politeka.net, Паперна досить рідко публікує фото у себе в Instagram. Після того, як вона вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича і поїхала жити в Росію, вона рідко поширюється про своє особисте життя.

Відомо, що у Тоні двоє дітей, з якими зіркова бабуся через ситуацію між країнами бачиться досить рідко. Сама Паперна будує успішну кар'єру в російському кінематографі. На її рахунку більше 20 ролей у фільмах і серіалах.

На свіжому фото, яке Паперна опублікувала в мережі, вона з'явилася в компанії з маловідомою подружкою. Дівчата були дуже стильно одягнені.

"У бібліотеці", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили кілька приємних слів.

"Дивовижна", "виглядаєш чудово", "як вас туди занесло?", "На маму схожа", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Антоніна Паперна поділилася своїми материнськими буднями. 30-річна актриса розповіла, що дочка просить її включати мультфільм «Три кота». Судячи з виразу обличчя зірки, їй цей мультфільм порядком набрид.

Нагадаємо, що дочка Ольги Сумської з новою зачіскою від відомого стиліста вразила зовнішнім виглядом:"гени дають результат все-таки".

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської вразила зміною іміджу навіть зіркову маму, показовий кадр:"Діва".

Також Politeka писала, що дочка Сумської, яка виїхала з України в Москву, поділилася своїми переживаннями: "значить так, друзі...".