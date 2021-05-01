19-річна Еліна Іващенко, переможниця безлічі музичних конкурсів, у тому числі "Голос. Діти" та "Х-Фактор", здивувала історією про своє знайомство з Олегом Винником

Як відомо, 47-річний "улюбленець вовчиць" був зірковим партнером Еліни на проекті. А нещодавно артисти випустили спільну пісню "Діаманти". Іващенко розкрила журналу Viva!, що її знайомство з Винником, насправді, почалося з конфузу.

Вперше вони побачилися перед прямим ефіром фіналу шоу "Х-фактор" в 10 сезоні. На цьому етапі учасники співали в дуеті з відомими виконавцями.

"Мене відразу попередили, що Олега потрібно називати по імені-по батькові, тому я налаштувалася на серйозне знайомство. Пам'ятаю, як стояла на сцені, а він підійшов ззаду. Повертаюся: "Здрастуйте, Олег!". І тут же бачу погляди організаторів шоу, які начебто шепочуть: «Анатолійович, Анатолійович говори!». Думаю: "Все пропало", - поділилася дівчина.

Але Олег, на її щастя, "виявився дуже щирим, відкритим і напрочуд простою людиною". Іващенко додала, що вони швидко знайшли спільну мову.

"Це величезний досвід для мене. Я дуже щаслива, що в моєму житті з'явилася людина, з якою у нас відбувся дует!", - підсумувала переможниця "Х-Фактора".

Винник поділився кадрами з Еліною у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net, процитувавши в підписі рядки з їх нової пісні:

"Щось приховала в собі, та все одно мене вабиш іскрами (с) #діаманти".

На кадрах пара виступила в фіналі "Голосу країни". Користувачі оцінили дует в коментарях:

"Ваш виступ, і виступ Сергія були кращими номерами вечора! 😻"

"У вас голос як у ангела! 😍"

"Приголомшлива пісня🔥"

"Любі наші Олег і Еліна ви просто неймовірно талановиті!"

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