Колишня кохана чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу Київська візажистка Лілія, після розставання з коханим показала, що ні крапельки не страждає про нього

Як передає Politeka.net, після розлучення з Лорак її чоловік Мурат став зустрічатися з київською візажисткою Лілією. Парочка часто з'являлася разом на публіці і навіть святкувала Новий рік разом. Однак нещодавно Лілія видалила всі фото з Муратом зі своєї стрічки в Іnstagram, підтвердивши в сторіс, що вони розлучилися.

Деякі Передплатники пишуть, що зараз Мурат з Лорак і дочкою в Москві. Як відомо, у Лорак і Мурата є 9-річна дочка Софія.

Цього разу дівчина похвалилася шикарними волоссям після того, як зняла нарощені. Каже, це пішло їй на користь. На фото красуня сидить, спершись на умивальник і загадково дивиться в сторону. Світло на волосся падає так, що вони сяють свіжістю.

"Можу сказати що нарощування волосся пішло мені на користь )) довжина помітно відросла , а ось густоти як не було, так і немає 🤷 🏻 ♀ ️ зняла волосся пару днів тому , але планую скоро наростити нові️️", - написала дівчина під красивим фото.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак і Мурат разом прийшли на вечірку у Філіпа Кіркорова. Колишнє подружжя танцювали і обіймалися під пісню "Я люблю тебе до сліз", а також досить мило спілкувалися.

Підписники коментують розставання пари:

"Мурат кинувши Лілю, їх теж двох шкода".

"Ось люди думайте куди пишете..навіщо це Лілі читати..я також дуже рада що ані і мурат помирилися.але потрібно враховувати і почуття інших..може людині важко .і важко далося розставання а ви тут зі своїми радощами.Лілія ви прекрасна дівчина все у вас буде добре а по іншому і неможе бути!!!",- написала про любовний трикутник одна з передплатниць.

Нагадавши, коханка екс-чоловіка Лорак вперше торкнулася теми розставання з Муратом: що вона сказала.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак вже не приховує кільце на пальці, нові кадри дали привід для обговорень: "невипадковий натяк..."

Також Politeka писала, що Ані Лорак помирилася з колишнім чоловіком, спливли фото весілля і сімейної ідилії: "прибіг, підібгавши хвіст"