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Руслан Євдокименко, син співачки Софії Ротару, показав особняк артистки

Як передає Politeka.net, продюсер поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Руслан Євдокименко показав фото, зроблене в їдальні. Кімната виконана в світлих тонах. Темні стільці, які стоять біля обіднього столу служать контрастними акцентами.

"Обід за розкладом. Ідеально", - підписав він знімок.

Також Син Ротару показав свого білого пухнастого песика. "Джиммі задумався", - підписав він фото. Собачка розташувався на терасі, з якої відкривається вид на сосновий ліс.

Чотириногим улюбленцем Софії Ротару є собака породи Бішон фрізе - це різновид болонки, яка завоювала популярність по всьому світу.

Як відомо, Софії Ротару живе в розкішному котеджі, розташованому в 22 км від Києва в околицях Конча Заспи. Площа особняка зірки становить близько 300 квадратних метрів.

У будинку-три поверхи з панорамними вікнами і високими стелями.

Особняк побудований з дерев'яних колод, які були куплені у Фінляндії. Зруб утеплили зовнішнім облицюванням.

Також на території є гостьовий будиночок, альтанка в саду і спеціальне приміщення для інвентарю.

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