Руслан Євдокименко, син співачки Софії Ротару, показав особняк артистки
Як передає Politeka.net, продюсер поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Руслан Євдокименко показав фото, зроблене в їдальні. Кімната виконана в світлих тонах. Темні стільці, які стоять біля обіднього столу служать контрастними акцентами.
"Обід за розкладом. Ідеально", - підписав він знімок.
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Також Син Ротару показав свого білого пухнастого песика. "Джиммі задумався", - підписав він фото. Собачка розташувався на терасі, з якої відкривається вид на сосновий ліс.
Чотириногим улюбленцем Софії Ротару є собака породи Бішон фрізе - це різновид болонки, яка завоювала популярність по всьому світу.
Як відомо, Софії Ротару живе в розкішному котеджі, розташованому в 22 км від Києва в околицях Конча Заспи. Площа особняка зірки становить близько 300 квадратних метрів.
У будинку-три поверхи з панорамними вікнами і високими стелями.
Особняк побудований з дерев'яних колод, які були куплені у Фінляндії. Зруб утеплили зовнішнім облицюванням.
Також на території є гостьовий будиночок, альтанка в саду і спеціальне приміщення для інвентарю.
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