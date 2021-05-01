Дружина "Холостяка-10" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун розповіла, як почувається після пологів і що під час пологів довелося ектренно робити кесарів розтин, хоча планувалися партнерські пологи

Як передає Politeka.net, жінка опублікувала зворушливі Stories у своєму мікроблозі в Іnstagram. На фото Даша лежить в лікарняному ліжку і розповідає, як погано себе почуває після того, як їй екстрено зробили кесарів розтин. Дівчині колять знеболююче.

"Доброї ночі, мені вкололи знеболююче, тому що це кошмар якийсь. Я не знаю, читаю ваші коментарі, що кесарів у них пройшло, прокинулися і все класно. Не знаю, як це-тебе розрізали, а потім ти прокинувся як новий? Мені нема з чим порівняти...",- сказала молода мама, показавши в ліжечку поруч сплячу донечку, мило назвавши її "бубочкою".

Вже три дні молоді батьки насолоджуються новим життям у новому статусі.

"Так, планували ми все інакше. Партнерські пологи, природним шляхом. Але, сталося як сталося. І знаєте, Макс такий молодець! Я бачила як він переживав але як він тримався і підтримував мене.Найкращий!!!🥺 Так само, мені дуже пощастило з лікарем в Адоніс супер жінка, професіонал своєї справи. І найкрутіший анестезіолог)) який включав пісні, примудрявся мене смішити в такому стані 😅 людське спасибі вам 🙏 🏼 ❤ ️ а процес відновлення у мене звичайно складний, але терпимий", - написала вчора Даша.

Нагадаємо, модель Даша Хлистун раніше зізнавалася, що з Максом Михайлюком познайомилася в Інтернеті, але любові з першого погляду у них не було. Однак після першої зустрічі в офлайні вони вже не змогли бути на відстані один від одного.

Макс Михайлюк був головним героєм шоу»Холостяк-10".

Нагадаємо, що "Холостяк" Макс Михайлюк вперше показав дочку від відомої моделі:"тато завжди буде поруч".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина "Холостяка" без білизни вразила зухвалим чином на подіумі:"фатальний агент ФБР".

Також Politeka писала, що "Холостяк " Михайлюк В очікуванні головної події в житті переплутав дні тижня:"Макс, сьогодні субота".