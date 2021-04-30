Відома українська співачка Ірина Білик розкрила несподівані деталі про себе

Днями зірка дала велике відверте інтерв'ю на шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною, передає Politeka.net. Зірка поділилася таємницями, яких ніхто не знав раніше.

Зокрема, Ірина Білик розповіла, що у неї є 40-річний брат, який страждає від психічного розладу. Сім'я приховувала його існування, адже так хотіла мати, яка померла у 2020 році.

Однак не менш вражаючим зізнанням стало те, що Білик вміє передбачати майбутнє. За словами співачки, всі її сни збуваються.

"Можу по снах розповісти, хто завтра помре... Я боюся засинати, тому що я боюся бачити провісники особливо смерті своїх знайомих. Я знаю, що коли сни з кров'ю - це рідних, а без крові - це про знайомих", - зізналася артистка.

Далі Білик розповіла, чию смерть передбачила, зокрема, смерть батька, а також свого колеги Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін).

"Був сон перед загибеллю Скрябіна. Він загинув у понеділок, але я з ним розмовляла в суботу. Це була підготовка до мого сольного концерту в Палаці "Україна". Він сказав, що їде на гастролі, ще одне місто залишилося, і що він готовий вийти зі мною на сцену... Коли мені приснилася фіранка з мухами чорними, то була тривога. А вже через годину-дві мені сказали, що його немає. Я зрозуміла, що цей сон був про нього. Я ридала не те, що за другом, а за братом", - розповіла артистка.

За словами співачки, їй не подобається її "дар", але так вийшло, що вона це бачить.

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