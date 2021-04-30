Українська дизайнер і подруга Насті Каменських Анна Андрійчук поділилася одкровеннями про розлучення з Олексієм Загороднім (Позитив з "Время и Стекло")

У новому випуску реаліті-шоу Каменських» дівчатка рулять", яке дівчата знімають, Анна зізналася, що рішення про розірвання шлюбу далося їй дуже нелегко. Також дівчина викинула обручку, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

« Коли усвідомлюєш, що все прийшло до логічного завершення, у тебе в душі з'являється певна порожнеча і розчарування. Спочатку ти довго готуєшся, можливо навіть відтягуєш цей момент. Голова все розуміє, а серце – ні», - розповіла вона.

Екс-дружину позитиву стали активно підтримувати в мережі. Зокрема на її зізнання відреагували Надя Дорофєєва, Потап, Настя Каменських, Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, Вадим Олійник.

"Зворушило 😢 Аня, бажаю тобі справжнього жіночого щастя, все буде«," Ганнуся, ти супер, ясний промінчик, і створена для великих відносин.....Все саме чудове, високе, чисте, попереду", "Анюта, все найпрекрасніше тільки попереду у тебе«,» Аняяяя❤ Ти така молодець 👏пишаюся 🔥у тебе все вийде", - пишуть користувачі Мережі.

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