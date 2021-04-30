Екс-бойфренд Мішель Андраде Микита Ломакін засвітив стосунки з колишньою нареченою Дана Балана

Як повідомляє Politeka.net Микита Ломакін поділився у своєму акаунті в Іnstagram коротким відео в розділі Stories. На відео вони з красивою блондинкою Світланою веселяться в машині, а раніше розповідав, що зустрічаються. Відзначимо, що до цього дівчині приписували роман з Даном Баланом. Деякі ЗМІ навіть встигли назвати Світлану його нареченою. Парочка просто в куражі-двіжнячат під час руху і співають пісню Тіни Кароль "Хороший хлопець". Найцікавіше, що раніше блондинку називали нареченою Балана.

Відомо, що незадовго до участі в шоу Ломакін розлучився зі співачкою Мішель Андраде, з якою був у відносинах цілих п'ять років. Ломакін раніше розповідав, що зустрічається зі Світланою Сакаль. Ефектна блондинка добре відома в шоу-бізнесі. Вона танцює на одній сцені з топовими артистами (наприклад, зараз вона танцівниця у Наді Дорофєєвої), а також — на ТБ-проектах. А раніше дівчина виступала в шоу-балеті Дана Балана.

Дан Балан познайомимося з хореографом і танцівницею Світланою Сакаль кілька років тому, коли запросив дівчину в свій шоу-балет. Практично з перших днів знайомства пару запідозрили в романі. Деякі ЗМІ вже встигли повідомити, що Дан Балан вперше готується до весілля, адже відносини зі Світланою можуть закінчиться пропозицією руки і серця.



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