Відома українська співачка Ірина Білик дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла те, що раніше приховувала

Артистка поділилася таємницями свого життя, в яких не присвячувала багато років, передає Politeka.net. Свою "душу" артистка розкрила на шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною.

Так, зірка зізналася, що вміє передбачати майбутнє по снах. Зокрема, співачка передбачила загибель свого колеги, соліста групи "Скрябін" Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), з яким співала хіт "Мовчати". Відомо, що співак став жертвою ДТП у 2015 році.

"Коли мені приснилася фіранка з мухами чорними, то була тривога. А вже через годину-дві мені сказали, що його (Андрій Кузьменко - ред.) немає. Я зрозуміла, що цей сон був про нього. Я ридала не те, що за другом, а за братом", - зізналася співачка.

За спогадами артистки, після загибелі співака їй не сподобалася поведінка одного з колег по сцені.

"Я вперше про це розповідаю, що Слава Вакарчук, коли це сталася (ДТП, в якому загинув Кузьма - ред.) відразу схопив нашу пісню, і відразу побіг в студію співати. Нічого у мене не запитав", - згадала Ірина про пісню "Мовчати".

На 40 днів у Палаці Спорту, коли у неї запитали, хто співатиме композицію, Білик відповіла, що вона, але, виявилося і Святослав Вакарчук теж планував виконати цей хіт. Довелося навіть сперечатися, хто який рядок заспіває. Крім того, артист заборонив грати колективу " Скрябін" вступ до пісні, не зважаючи на їх думку.

"Хто так робить? Це трагедія саме цієї групи. А він сказав: "Я буду сам грати на роялі". Мені було просто шкода хлопців, адже це їх біль, це їх фронтмен", - обурилася артистка, додавши: "Я мовчала всі ці роки...".

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