Популярна співачка Тіна Кароль здивувала зізнанням про головного чоловіка свого життя

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль прийшла на інтерв'ю до відомого радіоведучого слави Дьоміну і дала невелике інтерв'ю, в якому відповіла на 29 питань ведучого. Так, на самому початку артистка влаштувала сцену ревнощів славі через порожній гуртки на кухні, а потім вони вирушили в студію, де співачка відповідала на питання. Після цього Дьомін повів Тіну пити каву в парку.

Так, серед іншого Кароль розповіді про головного чоловіка у своєму житті - це її син Веніамін. "Який твій син? Чим він схожий на тебе?",- запитав артистку ведучий. "Він класний. Він мій. Він дуже з гострим гумором. Він татів. Люблю його шалено", - розповіла Тіна. "Яке ваше улюблене спільне заняття", - поцікавився Дьомін. "Тролити лайку", - кокетливо відповіла співачка.

Треба сказати, що користувачі бурхливо відреагували на відео цього інтерв'ю і почали активно його коментувати. Деякі помітили, що Слава не питав Тіну про дану Балану, а навіть сам до неї залицявся.

"Слава протягом 15 хвилин підкочує до тіні", "Тіна така мила. Милота зашкалює. Тіна як дитина-то посміхається, то сумує. Дуже сильно люблю її", "Було цікаво. Тіна жива, красива, весела, життєрадісна, щира. Слава спасибі за це інтерв'ю, було класно", "І жодного питання про Дана, я в шоці!", "Напевно Тіна сама попросила, щоб про Дана не питав", - пишуть в коментарях до відео.

Нагадаємо, Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру: "Та вже, засвербіло".

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