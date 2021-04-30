Пішла з життя вдова легендарного актора Кірка Дугласа і мачуха актора Майкла Дугласа-продюсер і актриса Енн Дуглас (Байднес)

Вона померла в четвер, 29 квітня, на 103 році життя, повідомляє THR.

Дуглас померла в будинку на Беверлі-Хіллз, де вона довгий час жила з легендарним актором і 66-річним чоловіком, повідомила її сім'я. Він помер у віці 103 років 5 лютого 2020 року.

Anne Douglas, Producer and Widow of Kirk Douglas, Dies at 102 https://t.co/fD1YOvvwUG — Variety (@Variety) April 30, 2021

Коли Енн і Кірк зустрілися, він був у розлученні з актрисою Дайаною Ділл і таємно заручений з італійською актрисою П'єр Анджелі, а Енн була одружена з бельгійцем Альбертом Буденсом. Кірк запропонував їй роботу в якості її помічника, але вона спершу навіть відмовилася.

"Врешті-решт вона погодилася працювати зі мною на пробній основі, давши зрозуміти, що наші відносини будуть строго діловими«, - написав він у книзі» Кірк і Енн: листи любові, сміх і життя в Голлівуді", написаної в 2017 році.

A Hollywood love story for the ages.

RIP Anne Douglas. 💐 pic.twitter.com/nVVDKvLT0N — Lee Radziwill (@RadziwillLee) April 30, 2021

Енн у свою чергу зізналася, що побоювалася роману з Кірком.

"Ми розмовляли годинами, і в моєму серці було дивне відчуття, що я можу закохатися в цю людину. Я не хотіла цього, тому що бачила, як занадто багато молодих жінок вступали в напружені відносини з приїжджими кінозірками - серед них Дін Мартін, Марлон Брандо, Кері Грант. Потім фільм закінчився, і чоловіки повернулися до своїх дружин і сімей", - писала вона.

Проте, у них зав'язалися стосунки. А в 1954 році пара одружилася. Вони були разом 66 років.

Anne Douglas, the widow of actor Kirk Douglas and stepmother of Michael Douglas, has died at her home in California at age 102. Kirk Douglas died last year at age 103. https://t.co/XA4dEC0Hhr — The Associated Press (@AP) April 30, 2021

У Мережі піднялася хвиля скорботи. "Спочивай з миром", "Це була найбільша історія любові", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, зупинилося серце знаменитої радянської актриси, колеги повідомили про трагедію: "вічна пам'ять"

Як повідомляла Politeka, спливли подробиці раптової смерті легендарного співака: "ти його вбила"

Також Politeka писала, що хвороба забрала життя зірки "Гаррі Поттера", рідні розкрили подробиці: "вона так яскраво палала"