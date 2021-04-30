Пішла з життя вдова легендарного актора Кірка Дугласа і мачуха актора Майкла Дугласа-продюсер і актриса Енн Дуглас (Байднес)
Вона померла в четвер, 29 квітня, на 103 році життя, повідомляє THR.
Дуглас померла в будинку на Беверлі-Хіллз, де вона довгий час жила з легендарним актором і 66-річним чоловіком, повідомила її сім'я. Він помер у віці 103 років 5 лютого 2020 року.
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Коли Енн і Кірк зустрілися, він був у розлученні з актрисою Дайаною Ділл і таємно заручений з італійською актрисою П'єр Анджелі, а Енн була одружена з бельгійцем Альбертом Буденсом. Кірк запропонував їй роботу в якості її помічника, але вона спершу навіть відмовилася.
"Врешті-решт вона погодилася працювати зі мною на пробній основі, давши зрозуміти, що наші відносини будуть строго діловими«, - написав він у книзі» Кірк і Енн: листи любові, сміх і життя в Голлівуді", написаної в 2017 році.
Енн у свою чергу зізналася, що побоювалася роману з Кірком.
"Ми розмовляли годинами, і в моєму серці було дивне відчуття, що я можу закохатися в цю людину. Я не хотіла цього, тому що бачила, як занадто багато молодих жінок вступали в напружені відносини з приїжджими кінозірками - серед них Дін Мартін, Марлон Брандо, Кері Грант. Потім фільм закінчився, і чоловіки повернулися до своїх дружин і сімей", - писала вона.
Проте, у них зав'язалися стосунки. А в 1954 році пара одружилася. Вони були разом 66 років.
У Мережі піднялася хвиля скорботи. "Спочивай з миром", "Це була найбільша історія любові", - пишуть користувачі.
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