Відомий український телеведучий Володимир Остапчук розкрив таємницю Андрія Данилка (Верик Сердючки)

Відповідні кадри з Остапчуком, який розповів про закулісся першого сезону шоу" Маска " на телеканалі Україна, показав youtube-канал RUSSELL BLOG, повідомляє Politeka.net.

Як відомо, Остапчук був ведучим шо"Маска". На опублікованому відео Остапчук зізнається, що Данилко погано бачить, особливо коли вмикають софіти.

"Сердючка - він же ж погано бачить, а особливо, коли софіти, просто жесть. Коли" мама " Сердючки Інна Білокінь його виводила, фанати просто розривалися. А він вчив текст англійською і написав на руці його. І я бачу, він дивиться і нічого не бачить. Почав від себе говорити, і це було так прикольно. Він людина-мем. Все, що він говорити потім перетворюється в мем. Геніально", - згадує Остапчук.



Відео дивитися з 25: 56 хв.

Не так давно продюсер відомого співака Юрій Нікітін в програмі "Зоряний шлях" розповів про серйозні проблеми Данилко зі здоров'ям.

Він нагадав, що багато років тому артист страждав від депресії. За словами продюсера, Андрій все ще страждає від серйозних проблем зі здоров'ям. Він також заявив, що співак звернувся за допомогою до лікарів не тільки з України, а й з інших країн.

Нагадавши, стан здоров'я улюбленця публіки Андрія Данилка викликав паніку: "бідний Андрій Михайлович...".

Як повідомляла Politeka, продюсер Сердючки вперше розповів, хто винен у хворобі Данилка і коли прощальний тур: "перекрили всі"