Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як відзначає 3-річчя дочки Поліни

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є успішною телеведучою, актрисою театру і кіно. Красуня заміжня за Андрієм Диким і у пари є двоє діток Діана і Поліна. Сьогодні, 30 Квітня, молодша святкує своє триріччя. Телеведуча показала, як відзначає свято сімейство в заміському будинку.

На фото Лілія показала, як презентувала подарунок іменинниці Поліні. У дівчинки з'явився власний іграшковий будинок у дворі заміського маєтку. Діти сховалися в новій іграшці, а батьки стояли поруч і посміхалися.

"Можна в гості", - підписала кадр Лілія Ребрик.

На другому фото малятко вже сама стояла біля будинку, який був вище неї. Поруч можна ще й побачити дитячий автомобіль AUDI, який, мабуть, Лілія теж подарувала для дитини, щоб Поліна каталася по двору.

"Коли все необхідне є", - написала Лілія під другим кадрам.

Ми писали, що відома українська телеведуча Лілія Ребрик похвалилася сімейною ідилією з чоловіком і дітьми.

Так, наприклад, в одному з останніх постів в Instagram телеведуча з чоловіком і дітьми зробили позитивні знімки на природі.

"Ідеальне фото у Вербну неділю і в день дочок", - написала Лілія.

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