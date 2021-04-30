Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова показала кадри з лікарні

Як передає Politeka.net, 26-річна дружина 55-річного співака на своїй сторінці Instagram часто розповідає про особисте життя.

Зараз Репяхова на останніх місяцях вагітності. Вже в червні повинен з'явитися на світ її первісток. Хлопчика подружжя планує назвати Михайлом.

Зараз дівчина особливо пильно стежить, як за своїм здоров'ям, так і за станом малюка. У нових сторіс вона показала, як проходить чергове обстеження.

"Реєструємо і слухаємо серцебиття Мішутки», - написала Катерина.

Допплерометрія - метод ультразвукового дослідження кровопостачання органів. Допплерометрія плода є важливим дослідженням, яке дозволяє оцінити кровообіг ще ненародженої дитини.

Нещодавно дівчина розповіла, як справляється з ниючими болями і втомою, пов'язаною з великим животом.

"Практично тиждень ходжу в легендарному німецькому поясі-бандажі і думаю, як добре, що я його знайшла. Головні його функції: бандаж підтримує живіт, знімає напругу в спині і попереку, йдуть ниючі відчуття, стає менше втома, відчувається прямо легкість», - зазначила Репяхова.

Також вона додала, що носіння бандажа дуже впливає на відновлення фігури після пологів, особливо – талії.

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