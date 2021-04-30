Фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як тренується з Іраклі Макацарія
Як пише Politeka.net, Аніта Луценко відома українцям своєю завзятістю і пропагандою спорту. Дівчина активно веде соціальні мережі, де розповідає все про тренування і допомагає фанатам знайти форму мрії.
Цього разу Аніта опублікувала відео, в якому займалася разом з Ікарлі Макацарія, який був учасником проекту "Холостяк 6". Пара лежала на килимку для занять, торкнувшись ногами один до одного. Після цього по черзі Ікарлі і Аніта доторкалися до ніг один одного, хитаючи таким чином прес.
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"Саме час" качнути " прес про запас! Паска наближається. 3 підходи по 15 разів.
Зробиш ? Став і з цього моменту можеш їсти все з чистою совістю", - написала зірка під фото.
Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі:
"Ми з чоловіком теж так робимо","з Іраклі кожен може".
Ми писали, що відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко з шоу "Зважені та щасливі"показала, як змінювалася її зовнішність.
Аніта багато разів змінювала зачіски, що доводять фото, які вона сама розмістила в своєму Instagram.
Фітнес-тренер носила і коротку стрижку" під хлопчика", у неї було і каре, і довге волосся, а також вона змінювала колір.
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