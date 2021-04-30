Відома українська співачка Наталія Могилевська показала кумедне відео

Як пише Politeka.net, Наталя вже давно виблискує на сцені, радуючи українців своєю творчістю. Красуня не так давно була на шоу "МастерШеф", де перебувала і молода співачка Jerry Heil. Наташа випадково вжалила красуню букетом, після чого вирішила записати відео і пояснити все.

На кадрах Наталя тримала букет, в якому була кропива, кульбаби, кріп. Могилевська піднесла відчути запах яні Шамаєвої (справжнє ім'я Jerry Heil) і вона жалила дівчину. Це відео відразу розійшлося по мережі, але Наташа вирішила показати, що відбувалося до цього.

"Ось так знищують конкурентів", - сказала Наталія, коли вжалила дівчину.

На відео красуня показала, як спочатку демонструвала букет і розповідала, що це їжа, яку їдять українці:

"Я, дорогі мої, готую те, що основна їжа українців: кульбаба, кропива, кріп".

"Посвята Jerry Heil в український шоу-бізнес", - написала під відео Наталя.

Ми писали, що популярна українська співачка Наталія Могилевська розкрила особистість таємничого чоловіка, з яким її помітили раніше.

"Хто ваш новий чоловік? Бачила сюжет журналістів-папараці", - написала Могилевської одна з її прихильниць.

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