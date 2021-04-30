Відома українська співачка Злата Огневич, яка офіційно стала новою "холостячкою" в однойменному шоу, розповіла про свої невдалі стосунки

Як стало відомо, саме Огневич стане героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де за її серце будуть боротися різні чоловіки. Перед стартом проекту співачка опублікувала у своєму Instagram ролик зі своєю "візиткою", пише Politeka.net.

У ньому 35-річна знаменитість розповіла про себе, а також про причини, які підштовхнули її на участь у проекті. Так, Злата зізналася, що через свого роду діяльності їй складно будувати відносини з чоловіками.

"Те, що я артистка, ускладнює стосунки з чоловіками. У мене були стосунки з хлопцем, коли на самому початку я його попередила: "Я буду пропадати на зйомках, на гастролях". "Я готовий все це терпіти заради тебе"...Він мене почав ревнувати до моїх пізніх повернень зі студії звукозапису", - згадує зірка.

Зрештою в тих відносинах її поставили перед вибором.

"В кінці він поставив мене перед вибором: або він, або моя кар'єра...ми з ним розійшлися", - розповіла Злата.

Наступні відносини зірки також виявилися невдалими. Чоловік, який спочатку здавався їй ідеальним, пізніше почав чіплятися до неї по дрібницях, а потім і зовсім став ігнорувати співачку. Зрештою, він зізнався, що просто хотів дізнатися її ближче, але не мав до неї якихось почуттів. Розповідаючи про цей досвід, Огневич не стримала сліз.

Вона додала, що після цього у неї вже більше року немає стосунків. Тепер красуня вирішила спробувати свої шанси на проекті «Холостячка».

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