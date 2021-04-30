Українська інста-Діва Анастасія Похрещук, яка запам'яталася участю в шоу "Від пацанки до панянки", показала себе до численних пластичних операцій

Епатажна українка встигла отримати широку славу в мережі, змінивши свою зовнішність до невпізнання за допомогою пластичних операцій. Незважаючи на те, що багато хто вважає, що величезні губи і вилиці Похрещук виглядають лякаюче, сама дівчина наполягає на тому, що задоволена результатом.

Як пише Politeka.net, Анастасія вирішила довести, що поліпшила свою зовнішність, опублікувавши в Instagram фотографію з минулого. Як розповіла сама Похрещук, на знімку їй 18 років. Тоді вона ще не вдавалася ні до яких маніпуляцій із зовнішністю.

"Моя карколомна натуральна краса", - з явним сарказмом підписала фото Анастасія.

На знімку її обличчя відображено крупним планом.

У коментарях до посту тут же розгорілася дискусія про те, чи виглядала знаменитість краще до втручання пластики.

"Відбілити зуби, прибрати носогубки, блефаро і нафарбувати норм і все", "нічого поганого в ній не було. Все в нашій голові", "Ні, ну зараз то взагалі суперкарколомно", "Ну до речі дуже навіть нічого. Просто фото, не зовсім вдале. Ми всі можемо вийти "красунями" такими на фото!", "Чарівна тут", "До було не так стрьомно", "Жесть, Настя ти зараз в мільйон разів краще", "це ж треба було себе так ненавидіти", "взагалі дві різні людини", - пишуть люди.

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