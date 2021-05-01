Актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розкрила про себе цікаві факти

Як відомо, Кошкіну з екс-чоловіком актриси Христини Асмус Харламовим помітили разом на одній з вечірок, що стало приводом для чуток про їхні стосунки. І хоч знаменитості потім спростували зв'язок, але все одно продовжують активно використовувати цей інформаційний привід. Яна і до зустрічі з Гаріком користувалася певним успіхом в Instagram, а після - стала ще популярнішою. За життям дівчини, яка не соромиться відвертих фото, стежить вже мільйон фоловерів.

Яна Кошкіна, Гарік Харламов

На новому фото, яке Яна опублікувала в своєму мікроблозі, зірка сховала декольте, але зате обеззброїла шанувальників ангельською посмішкою, передає Politeka.net. Кошкіна позувала в авто в бузковому худі і темно-сірій жилетці.

"Доброго ранку! ☀️☕️ Відповідаю на найпопулярніші питання, після вчорашніх сторіс: Помада і олівець: Huda Beauty "Medusa". Зріст: 173. Вага - не знаю, але судячи з одягу, ще мінус 1.5-2 кг. Залишилися питання?😜", - повідомила в підписі блогерка.

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Примітно, що на одне питання, яке вже давно цікавить її шанувальників, Яна забула відповісти.

"Яночка, якого кольору ваші очі?) Все ніяк не можу зрозуміти, зелені або сірі😂", - запитали в неї у коментарях.

"Сіро-зелено-блакитні. Я і сама не знаю) змінюють колір від настрою😈", - розповіла дівчина про унікальну здатність свого організму, за що тут же її охрестили "хамелеоном".

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