Як передає Politeka.net , документ був опублікований 30 квітня у виданні Верховної Ради "Голос України".

Відповідно до одного з положень у законі, внедряються публічні договори про постачання компослуг.

"У тому числі із співвласниками багатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, повинні бути укладені виконавцями відповідних комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чинності рішення Кабінету Міністрів України Про затвердження типових публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг", - йдеться в документі.

Для власників пільг і субсидій також зробили важливе уточнення:

"Пільги та субсидії для відшкодування витрат з оплати комунальних послуг, що надаються за договорами, укладеними до введення в дію цього Закону, надаються до дати набрання чинності договорами про надання комунальних послуг, укладеними відповідно до цього Закону", - йдеться в тексті документа.

Варто відзначити, що українці заборгували величезну суму за комунальні послуги - борг досяг 82 мільярдів гривень.

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Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.

Нагадаємо, українців попередили, кого залишать без допомоги за новими правилами з 1 травня: "субсидію не дадуть".

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