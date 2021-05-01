В Україні набув чинності механізм тарифів на комуналку
Як передає Politeka.net, документ був опублікований 30 квітня у виданні Верховної Ради "Голос України".
Відповідно до одного з положень у законі, внедряються публічні договори про постачання компослуг.
"У тому числі із співвласниками багатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, повинні бути укладені виконавцями відповідних комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чинності рішення Кабінету Міністрів України Про затвердження типових публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг", - йдеться в документі.
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Для власників пільг і субсидій також зробили важливе уточнення:
"Пільги та субсидії для відшкодування витрат з оплати комунальних послуг, що надаються за договорами, укладеними до введення в дію цього Закону, надаються до дати набрання чинності договорами про надання комунальних послуг, укладеними відповідно до цього Закону", - йдеться в тексті документа.
Варто відзначити, що українці заборгували величезну суму за комунальні послуги - борг досяг 82 мільярдів гривень.
Також ми повідомляли, що з 1 травня для українців діятиме річний газовий тариф.
Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.
Нагадаємо, українців попередили, кого залишать без допомоги за новими правилами з 1 травня: "субсидію не дадуть".
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