Ось це поворот!

Співачка Оля Полякова заступилася за свою колегу Ані Лорак

Як передає Politeka.net, відеозвернення артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram

Ані Лорак в одному зі своїх інтерв'ю зізналася в тому, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй особисті стосунки в обмін на просування в кар'єрі.

Полякова заявила, що її колега не бреше.

Таке одкровення вразили колегу Полякової Віталія Козловського, який зізнався їй у коханні.

"Оля! Я тебе люблю", - написав співак у коментарі під відео.

Така заява Віталія не залишилася без уваги українців.

"І до тебе цей маніяк домагався?", "Котик, твій вихід, чекаю одкровення", - відповідали Козловському підписники Полякової.

Варто відзначити, що Козловський вже давно приховує своє особисте життя.

Раніше співак розповідав про свої стосунки з учасницею шоу «Холостяк» Раміною Есхакзай, якій навіть зробив пропозицію, але пара розлучилася.