Співачка Оля Полякова заступилася за свою колегу Ані Лорак
Як передає Politeka.net, відеозвернення артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram
Ані Лорак в одному зі своїх інтерв'ю зізналася в тому, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй особисті стосунки в обмін на просування в кар'єрі.
Полякова заявила, що її колега не бреше.
Таке одкровення вразили колегу Полякової Віталія Козловського, який зізнався їй у коханні.
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"Оля! Я тебе люблю", - написав співак у коментарі під відео.
Така заява Віталія не залишилася без уваги українців.
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