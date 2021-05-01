Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у суперкороткій сукні не змогла приховати свої недоліки

Дженніфер Лопес постійно вихваляють за бездоганний стиль: на зйомках для журналів вона розкуто позує і не боїться критики, в роботі з кліпами і на концертах зірка завжди блищить у відкритих нарядах, а в повсякденному житті віддає перевагу спортивному стилю. В цей же раз шанувальники запримітили цікавий недолік.

Під час того, як Лопес прямувала у справах, її помітили папараці і зробили кілька кадрів. Однак відретушоване фото виявилося не таким ідеальним. Як приклад на фан-акаунті помітили, що на двох різних фото Лопес виглядає по-різному.

Точніше, її фігура, а особливо, ноги. Целюліт і обвисла шкіра не були приховані під фотошопом, через що здається, ніби фігура у зірки не така ідеальна, як кажуть. Відзначимо також, сам наряд зі зміїним принтом, мало що приховував, акцентуючи увагу на ногах. Втім, туфлі на шпильці, накладні локони і дизайнерська сумка ідеально доповнюють цибулю.

"А ось і реальність" - сказано в підписі поста.

Відзначимо, в недавній зйомці Джей Ло позувала в білосніжному костюмі, ледь не виваливши бюст. Штани на високій посадці підкреслили тонку талію знаменитості. Джей Ло була в спортивному взутті, зробивши образ тим самим, якимось більш молодіжним і грайливим.

"Красиво як завжди !!! 💙 💙 💙 ", "Королева, ні, яка діва", "бомба", "Ти виглядаєш приголомшливо👌 👌 👌", "ви дуже красиві😍", "леді бос", "Королева, а решта - ніхто", - написали користувачі мережі.

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