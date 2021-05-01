З 1 травня для українців діятиме річний газовий тариф

Актуальні ціни на блакитне паливо в різних областях України повідомляє "UNN".

Найдешевше за газ зможуть платити мешканці Луцька - там місцевий постачальник пропонує тариф з ціною 7,88 гривень за кубометр. А ось на Херсонщині кубометр газу обійдеться в 13,5 гривні.

Компанії дозволяють зафіксувати ціну до квітня 2022 року.

17 газопостачальників оприлюднили єдину фіксовану ціну в 7,99 грн на кубометр.

Ціна від 9,2 грн до 10,2 грн встановили 10 газопостачальних компаній.

Ціну 10,5 грн на річний тариф встановили 5 компаній: ТОВ "ЕРУ Трейдинг", ТОВ "донецькі енергетичні послуги", ДП "Полум'я" ПАТ "Коростишівгаз", ТОВ "КИЇВСЬКІ енергетичні послуги", та ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги".

Найбільше доведеться платити клієнтам ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія", ТОВ" Житомирська обласна енергопостачальна компанія", та ТОВ" Херсонська обласна енергопостачальна компанія" - у компаніях ціна кубометра газу становить 13,5 грн.

Варто відзначити, що згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, річні ціни на газ можуть переглянути, але тільки в бік зниження.

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