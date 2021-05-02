Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий відповів злостивцям

Як передає Politeka.net, видеообращеніе артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з усього Євген втомився від нападок з приводу зайвої ваги. Артист в жартівливій формі вирішив не тільки відповісти своїм критикам, а й показати чим харчується.

"Харя вже не влазить, там ще щось. Ви за собою стежите. Харчуйтеся правильно, а головне — в задоволення. Схуднути завжди можна, а ось поправитися ... теж можна завжди", - заявив Євген.

Вже за столом Євген почав нахвалювати пиріжки, якими

"Макарони з тушонкою... Що може бути краще. І звичайно ж пиріжки від Юльки з куркою і лісовими грибами", - зазначив Кошовий.

Раніше ми повідомляли, що відомий український комік, який зайняв місце Зеленського в колективі, нещодавно відзначив свій 38-й день народження. З цієї нагоди артист дав інтерв'ю Каті Осадчій в програмі" Світське життя", в якому зізнався, що почав відвідувати косметолога.

За словами Євгена, йому дуже подобається, на процедурах він повністю розслабляється.

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