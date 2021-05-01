Популярна українська телеведуча розсмішила святковим відео, записаним перед священиком

Щороку на Великдень Леся традиційно ділиться своїми відео зі святкування з близькими. Цього року не обійшлося без ролика, записаного на позаминуле святкування, коли із зіркою стався невеликий курйоз. А щоб додати "інтриги", зірка навіть наклала на ролик пісню, яку записувала раніше з колегою.

Так, Раніше на честь світлого свята Великодня артистка сходила освятити смаколики до церкви і трохи потрапила»під роздачу". На своїй сторінці в Instagram Нікітюк опублікувала кумедне відео, на якому батюшка окроплює її святою водою досить щедро. Причому настільки, що з обличчя Нікітюк буквально стікає вся косметика.

Священик від душі забризкав обличчя Лесі, від чого вона «ойкнула», намагаючись прикритися. Судячи з реакції зірки, вона, з одного боку в захваті від того, що відбувається, а з іншого – не очікувала, що її так щедро «присвятять».

"Coming soon🔜 😁«, - пише Леся, ні що Володимир Остапчук відповідає:"мій улюблений мем". Слідом за артистом приєдналася і Астаф'єва з Козловським, віджартувавшись з приводу відео.

"Ахахахаха😂 😂 😂я щороку чекаю, щоб батюшка зробив це за мене🙌; головне в цю секунду, коли він бризкає тобі в обличчя не вигукнути" бл * * * ь!"😂 ; Це найкраще; вже рік обожнюю це відео🤣; з наступаючим Вас 😍; Пам'ятаю це відео, вмили так умили😂Леся і всі присутні, з наступаючим!!!🥚 🐇 ; Найкраща!!🤣З наступаючим Вас!❤ ️ ; Улюблене відео🔥; обожнюю це відео️; це дуже смішно ️ але це з минулого🙌», - пишуть фанати Лесі.

До цього телеведуча показала свої ранкові ритуали.

Телевдущая записала сторіс, стоячи перед дзеркалом в короткому білому топі і шортиках, демонструючи струнку фігуру. На голові у неї був рушник.

"Ну, як кажуть у нас в Україні, good morning, good morning, good morning to you. Я вже збираюся на знімальний майданчик. Зараз обкладуся вся масочками. Тут і для обличчя, і для декольте, і для шиї, і під очі. І поїду на вул. Сім'ї Хохлових, 7», - сказала вона.

Нагадавши, Полякова зробила посмішку за "наводкою" Лесі Нікітюк, як тепер виглядає суперблондинка: "Акула"

Як повідомляла Politeka, Нікітюк приміряла коротку сукню в обтяжку, покрасувавшись стрункою фігурою: "Боже, це Оскар 2021"

Також Politeka писала, що Нікітюк в халатику і з маскою на обличчі зірвалася з дієт, домашні кадри: "макаронний монстр"