Ведуча Маша Єфрсініна вирішила відверто поговорити на тему стресу, не забувши запостити атмосферні знімки

Як відомо, Маша Єфросиніна регулярно спілкується з шанувальниками за допомогою соцмереж. Ведуча ділиться з ними не тільки замальовками зі свого життя, а й дарує мотивацію і натхнення, а також веде розмови на делікатні теми.

Цього разу на тлі пандемії вона вирішила обговорити тему стресу і як з ним справлятися.

Крім того, у себе в Instagram зірка запостила знімки в стилі нуар, передає Politeka.net.

Маша попозував в облягаючій блузці, сидячи на сходинках сходів.

«Я сама-один з яскравих прикладів того, як сильно може руйнувати нас життя в постійному стресі. Ніколи не приховувала, що вся моя історія із зайвою вагою і кризою в особистих відносинах зосереджена на тому, що я надемоційно переживаю будь-який стрес, коли мозок безперервно знаходиться в збудженому стані, а нервова система в напрузі. Тому кілька років тому грунтовно вивчила тему стресу і його впливу на людину», - написала вона.

Єфросиніна переконана, що свою тривогу, апатію, внутрішнє безсилля потрібно вміти полюбити.

"Я спілкуюся з великою кількістю людей, багато виступаю, і дуже часто жінки запитують: Що робити, коли нічого не хочеться? Людині, особливо отримав Радянське виховання, властиво знищувати себе вже на стадії, коли він відчув, що йому недобре. Одні розпізнають це як лінь, інші — як спрагу сховатися «в будиночок», треті кажуть: «у мене депресія», четверті думають, що це просто втома», - продовжила знаменитість.

Маша поділилася ідеєю, яка полягає в тому, що потрібно постаратися поважати себе і в цьому стані. Прийняти свою смуток.

"Перше правило: поважайте цей стан. Це ви, і воно ваше, як і будь-якої живої людини...



Друге правило: просіть допомоги у тих, хто вас любить. Парадоксально, але ми найбільше боїмося показати свою слабкість тим, хто готовий безумовно любити і підставляти плече..



Третє правило: не справляєтеся самі, звертайтеся до фахівців. Повірте, ви не можете знати про себе те, що дізнаєтеся з людиною, здатною познайомити вас з собою», - написала ведуча.

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