Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча розбурхала яскравим образом на новому фото

Як відомо, 37-річна зірка нещодавно побувала в Туреччині без свого чоловіка Юрія Горбунова. Вона нагрянула в гості до співачки Олі Полякової, яка в той момент розслаблялася на курорті разом із дочками та мамою. У своєму мікроблозі в Instagram ведуча зробила анонс наступного ефіру "Світського життя", пообіцявши детально розповісти про відпочинок артистки, передає Politeka.net.

"Ви готуєтеся до довгих вихідних, а ми готуємо для вас "Світське життя". Ми з'їздили на турецьке узбережжя, зустріли @polyakovamusic, а також сьогодні самі відповімо на питання:) не пропустіть о 23:20 на 1+1", - йдеться в підписі.

На новому фото Катерина позувала в лимонному костюмі, що складається з сорочки і шортів до колін, а також білих шльопанцях. Ведуча вибрала вдалий ракурс для знімку, вставши навпроти малинових дверей. Колірна гамма приголомшує.

Осадча сховала руки в кишені, розвівши поли сорочки і, тим самим, продемонструвавши животик. Як відомо, нещодавно в Мережі поповзли чутки, що Катерина з Юрієм чекають на третю дитину. Фанати пильно придивляються до кожного її знімку, стверджуючи, що у неї поступово округляється животик.

Користувачі за короткий час встигли поставити більше двох тисяч "лайків" , а також залишити компліменти в коментарях:

"Дуже оригінальне фото. І ви Катерина - ікона сучасного стилю люблячої мами. Нехай вас Бог береже, вітаю вас, Юрія, вашого малюка з великим святом"

"Барбі 💕"

"❤️woowww"

"Ух ти, чекаємо з нетерпінням ❤️"

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