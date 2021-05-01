Телеведуча Марічка Падалко похвалилася результатом тренувань

Як передає Politeka.net, новим знімком поділилася на своїй сторінці Instagram.

Ведуча телеканалу"1 + 1" Марічка Падалко виховує трьох дітей: 7-річного сина Мішу, дочок Машу і Катю, яким по 5 і 3 роки відповідно.



Судячи з останніх кадрів не її сторінці в соцмережах, Марічка веде активний спосіб життя і досить ретельно стежить за своєю фігурою.

"Місце для пасочок "звільнили"", - жартівливо повідомила телеведуча в підписі до фото, на якому позувала в лосинах і обтягуючій футболці.

Шанувальники були в захваті від фігури Падалко, залишивши чималу кількість лайків і коментарів.

Раніше ми повідомляли, що телеведуча здивувала знімком, на якому вона виглядала набагато молодше свого віку.

У вихідний день телеведуча вибралася на узбережжі і вирішила зачарувати, а заодно і заінтригувати фанів атмосферним знімком.

Зірка була майже не нафарбована і посміхалася на камеру. Всім своїм виглядом вона нагадувала дівчинку-підлітка.

Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко показала, як підтримує форму під час карантину: "Ну і фігура...".

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Марічка Падалко похвалилася своїм високим красенем-сином, не стримавши нападу гордості: "такий парубок...".





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