Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, показала, яка вона господиня

Як передає Politeka.net, 43-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як пече паски (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Співачка з міксером і необхідними продуктами облаштувалася на першому поверсі у величезній вітальні свого особняка, схожого на "золотий палац". Камалія показала як готується до свята й прикрашає великодні паски.

Зокрема, зірка випадково придумала лайфхак з глазур'ю, про що розповіла на кадрах. За її словами, кожен пакетик із сухою сумішшю для глазурі повинен розводитися в білку одного курячого яйця. У неї ж вийшло три пакетики на два білка - результат несподівано порадував співачку, глазур вийшла ідеальної консистенції і відмінно трималася на пасках.

Під час зйомки процесу Камалія засвітила інтер'єр свого розкішного будинку, а також прислугу, яка не втручалася в справи господині. На кадрах можна помітити просторі приміщення з величезними вікнами і колонами прямо в холі, безліччю вазонів з квітами. Все в "золоті" і з химерними візерунками.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"А навіщо папір мазати?)"

"Яка розумничка!!! І Вас з наступаючим святом!! (Не зрозумію, навіщо папір пофарбували?)"

"Яка краса!!! І вас з наступаючим світлим святом 🙏"

"Яка краса! Ось це майстерність 👏. Світлого свята вашій родині 😍"

"Розумничка, господиня, молодець! Зі святом всю вашу сім'ю 🔥 🙌 😍 "

"Яка ви господиня прекрасна 😍"

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