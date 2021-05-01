Відома російська співачка Поліна Гагаріна відверто розповіла про свій розлад з Костянтином Меладзе

Свого часу співачка тісно співпрацювала із зірковим продюсером, а за чутками їхні стосунки були не тільки суто професійними. Однак, в якийсь момент ця співпраця різко припинилася. У новому інтерв'ю Гагаріна зізналася, що це не було з її ініціативи.

"Я перестала працювати з Костянтином Меладзе не по своїй волі...я шалено вдячна Кості за ці приголомшливі пісні. І взагалі за час роботи з ним. Ми дружимо і я неймовірно захоплююся цією людиною. Я вважаю його дійсно геніальним", - заявила співачка.

Вона не уточнила, хто ж прийняв рішення про припинення їх спільної роботи, проте сказала, що їй про це повідомив сам Меладзе.

"Просто коли було прийнято те рішення, я подумала, що це просто грунт з-під ніг у мене пішла", - поскаржилася Гагаріна.

Як пише Телеграм-канал "Тільки нікому", за чутками, Меладзе перестав працювати з Гагаріною через ультиматум своєї дружини Віри Брежнєвої, яка нібито ревнувала до конкурентки.

Зазначимо, що навколо фігури Костянтина Меладзе нещодавно розгорівся гучний скандал. Так, співачка Ані Лорак розповіла у відвертому інтерв'ю, що Костянтин Меладзе хотів близькі стосунки взамін на плідну співпрацю.

Пізніше Оля Полякова підтримала свою колегу.

"Я хочу заявити, що я вірю і думаю, що вона говорить правду, тільки тому, що я сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини", - зізналася вона.

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