"Холостяка-10" Макс Михайлюк не зміг бути на партнерських пологах з дружиною, проте тепер залишається разом з нею в палаті

Всього пару днів тому стало відомо, що «Холостяк» Макс Михайлюк став вперше батьком. Разом з моделлю Дариною Хлистун він створив сім'ю і тримав це потай від шанувальників, а до шостого місяця вагітності дівчини і зовсім не розповідав про її становище.

Після пологів Макс і Дарина розповіли, що спочатку вони повинні були брати участь в партнерських пологах, але так вийшло, що дівчині робили екстрений кесарів розтин. Тепер чоловік підтримує дружину і дочку, перебуваючи разом з ними в спеціальній сімейній палаті.

Поки Даша була на процедурах, Макс вирішив розповісти про те, як зараз виглядає життя в якості новоспечених батьків, а також згадав, як народилася його сестра. Тоді він відчував схожі емоції.

«А зараз ось ми всі знаходимося в одній палаті. Їмо, Відпочиваємо, годують нас шість разів на день, тут у нас чого тільки немає взагалі. ТАТО задоволений, всі задоволені. Ой, я не можу, загалом, часи змінюються, друзі», - щасливо розповів Макс, посміхаючись на камеру.

До цього Даша Хлистун розповіла, як почувається після пологів і що під час пологів довелося ектренно робити кесарів розтин, хоча планувалися партнерські пологи.

"Доброї ночі, мені вкололи знеболююче, тому що це кошмар якийсь. Я не знаю, читаю ваші коментарі, що кесарів у них пройшло, прокинулися і все класно. Не знаю, як це-тебе розрізали, а потім ти прокинувся як новий? Мені нема з чим порівняти...",- сказала молода мама, показавши в ліжечку поруч сплячу донечку, мило назвавши її "бубочкою".

Відзначимо, Даша і Макс познайомилася в Інтернеті, але любові з першого погляду у них не було. Однак після першої зустрічі в офлайні вони вже не змогли бути на відстані один від одного.

Нагадаємо, що "Холостяк" Макс Михайлюк вперше показав дочку від відомої моделі:"тато завжди буде поруч".

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