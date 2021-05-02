Популярна українська ведуча Леся Нікітюк у стильному вбранні показала фігуру з нового ракурсу

Незважаючи на вражаюче зростання Леся виглядає досить крихко і витончено, підкорюючи публіку у всіляких нарядах відомого дизайну. Причому Леся любить експерименти, тому деякий одяг шиє собі сама. У Нікітюк відмінна фігура, де є місце тонкої талії і твердому пресу.

Це вона продемонструвала і сьогодні, відправившись у справах і на прогулянку, що показала в розділі Сторі в Instagram і розповіла про те, як проводить час.

"Ну куди такий красуні через Чуднів" - написала Леся на фото. У кадрі Нікітюк виблискувала плоским животом в чорній кофті і штанях такого ж дизайну. До слова, Леся вважає, що головною запорукою красивого зовнішнього вигляду є здорова шкіра. Тому багато часу приділяє процедурам, які спалюють целюліт.

"Бігайте у воді, - ділиться секретом Леся у своїх соцмережах. - Так ви спалюєте на 100 ккал більше, ніж коли робите пробіжку на вулиці або бігаєте в залі» - якось підмітила Леся, нагадуючи, що правильне харчування і велика кількість води також не завадять.

Також раніше Нікітюк показала ролик, в якому кілька разів змінювала вбрання.

Леся звернулася до своїх шанувальників з пропозицією вибрати кращий з представлених образів. Втім, люди так і не досягли консенсусу, адже всім подобалися різні вбрання.

"Мені всі сподобалися, Леся, ти класнюча«,» тобі все до лиця«,» Чарівна«,» Богиня краси, вам все йде«," важко вибрати. Вони всі в одному стилі", " Леся, ти у всьому, супер. Ось в костюмі з брюками, ваще, вогонь" « "Нікітючка на стилі", - пишуть люди.

Нагадавши, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк влаштувала романтичну прогулянку на вулиці з "залицяльником": "а ну, йди сюди...".

Також Politeka писала, що Нікітюк приміряла новий імідж, показавши збільшені губи: кадри перетворення.