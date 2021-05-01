Популярна актриса Ольга Куриленко здивувала новим образом, виклавши фото з соцмереж

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко свого часу прославилася на весь світ, зухвалою роллю дівчини Бонда в знаменитій шпигунській сазі "бондіані". У своєму мікроблозі в Instagram красуня часто радує шанувальників фотографіями і Відео зі свого насиченого життя, приміряючи різні образи і перевтілюючись. Так, цього разу красуня опублікувала в соцмережі зухвале фото, на якому з'явилася в незвичайному образі "морячки", а в підписі до нього злегка спантеличила фанатів питанням.

Як видно, на новому чорно-білому фото Ольга постала на огляд публіки в образі з морськими мотивами. Перед камерою актриса з'явилася в чорно-білій смугастій кофтині, яка нагадує морську тільняшку, а на голову одягла відповідний кашкет. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона проникливо і загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Куриленко написала: "Що ти збираєшся робити в ці вихідні на державні свята?". Треба сказати, що це питання трохи спантеличило деяких користувачів, особливо земляків актриси, адже само собою зрозуміло, що цими вихідними українці святкуватимуть Великдень. А інші просто засипають красуню компліментами. "Думаю про тебе, Ольга", "У мене день народження", "Що за краса!", "Ти така красива", "Класично гарне обличчя", "Кайфуємо на травневих святах", "Яйця фарбувати", "Провести день зі старим другом", "Чарівна", - пишуть в коментарях до фото Ольги.

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