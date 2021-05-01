Український співак MELOVIN, який запам'ятався багатьом, як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, вирішив зробити подарунок одному зі своїх шанувальників
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net
Костя Бочаров (справжнє ім'я співака) зізнався, що дуже довго думав, що ж такого особливого подарувати самому відданому фанату і надумав
"Я хочу подарувати тобі 2 довічних квитка на всі мої сольні концерти!
Місто, країна ? Не важливо! Кожен мій сольний концерт - ти завжди можеш зануритися в атмосферу разом з нами!» ,- написав артист.
"15 травня! Серед усіх підписників мого Patreon, ми рандомно визначимо переможця! 🔥», - додав він.
Свою публікацію співак підкріпив знімком з концерту, де він позує в променях світла.
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Шанувальники вже залишають свої коментарі.
"Ти навіть не уявляєш, наскільки особливим стало моє життя завдяки тобі! Ти один суцільний подарунок! Спасибі тобі за все і за тебе такого в першу чергу! Люблю! ♥️",
"Я і без цього квитка жодного концерту не пропущу. Просто не зможу",
"Тільки недавно зійшов вогонь в Ієрасулімі і ти як той вогник з милостивою звісткою❤️🔥і фото таке ж😍диво ти!",- пишуть в мережі.
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