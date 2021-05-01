Екс-учасниця групи "ВІА Гра", співачка, актриса і дизайнер Надія Мейхер похвалилася нарядом власного бренду

У розділі сторіс Instagram 39-річна артистка вирішила продемонструвати своїм шанувальникам чорну вільну сукню з величезним вирізом на спині, прикрашену черепом. Наряд представлений з нової колекції Надії Мейхер, передає Politeka.net

Крім того, у сукні є два невеликих вирізи з боків.

Як відомо, талановита Надія є власником бутіка з одягом для фігуристих дам. Весь одяг вона із задоволенням демонструє на собі. Цей раз не став винятком.

"Коли я придумувала колекцію, то в першу чергу орієнтувалася на впевнених, що відбулися і вільних жінок, які давно вийшли з якихось рамок. Вони ширяють, як птахи і досягають все нових вершин, не звертаючи уваги на чиюсь думку. У той же час, не хочу називати себе дизайнером, тому що позиціоную свій бутік, як творчу майстерню», – розповіла Надія в одному інтерв'ю.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер продемонструвала точену фігурку в силуетній сукні з червоного оксамиту. Ефектну брюнетку зняли в повний зріст.

Нагадаємо, що екс-ВІА Гра Надя Мейхер дала помилуватися своєю природною красою, стоячи біля вікна:"шикарна у всьому".

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер вступила в суперництво з ведучим "Холостяка" Решетником: "так просто не віддамо...".

Крім того Politeka писала, що екс-ВІА Гра Надя Мейхер в прозорій сукні показала чуттєвий танець з красенем:"так, є чому заздрити".