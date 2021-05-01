Відомий російський шоумен Максим Галкін показав артистичний виступ їх з Аллою Пугачовою дочки Лізи

Як відомо, Примадонна російської естради і її чоловік виховують двійнят: Гаррі і Лізу. Минулого року 7-річні брат і сестра пішли в школу, і тепер їхні батьки ще частіше діляться в соцмережах новими кадрами з дітьми. Цього разу Галкін вирішив показати акторські та танцювальні таланти своєї дочки. Як повідомляє Politeka.net, гуморист опублікував у своєму Instagram відповідне відео.

На кадрах можна побачити, як Ліза виступає в кімнаті, оформленій під імпровізований міні-домашній театр. Дівчинка танцює під музику, розбавляючи свої танці явними театральними рухами і артистичною імпровізацією. Варто відзначити, що рухається маленька Ліза вельми впевнено.

"Танцювальний імпровіз Лізавети", - підписав кадри Галкін, який явно пишається талантами дочки.

Шанувальники зоряного сімейства активно коментують нове відео.

"Вона просто диво", "диво дівчинка! Артистична, харизматична, тямуща. Гени батьків в дії", "хоча Максим, у такої людини як ви не могло бути інших дітей", "Господи, МАМОЧКІНА дочка)))) яке диво", "Господь створив найпрекрасніше створіння на Землі", "яка красива дівчинка. Пластика і талант в наявності", "вже видно, що росте майбутня зірка", "вогонь дівчисько! Вона ще покаже всьому шоу-бізнесу", "Вся в тата", - пишуть люди.

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