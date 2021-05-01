Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес емоційно розповів про свою нову перемогу

Артист поділився новим постом у своєму Instagram за підсумками фіналу сьомого сезону шоу "Ліга сміху". Про це пише Politeka.net. У цьому сезоні переможцями стала команда "Воробушек", тренером якої був Дантес. У своєму пості співак висловив свої емоції у зв'язку з цією подією.

"Останні місяці для мене - місяці неймовірних перемог (аби не наврочити))) і я дуже радий, що "Воробушек" здобули перемогу в "Лізі сміху"!.. Я щасливий, що перемога дісталася саме Воробушкам. Такий нестандартний і некласичний гумор тільки набирає обертів у нас, і я супер радий що ви оцінили його по достоїнству", - написав Дантес.

Він подякував усім, хто голосував за його команду.

Окремо він звернувся до самих гумористів, підкресливши, що йому з ними завжди весело.

Співак також поділився кадрами з фінального випуску шоу. На одному з них Дантес закриває обличчя рукою, ніби намагаючись заховати сльози.

Відзначимо, що це не єдина перемога співака за останній час: не так давно він також став переможцем шоу «Ліпсінк баттл».

У коментарях до посту Дантеса відзначилася Маша Єфросиніна, яка також брала участь у «Лізі сміху».

"А я щаслива, що потрапила з тобою в цей сезон. З першого дня ти мій найкрутіший провідник! А перемоги тільки починаються! Хоча так, ти трохи неприємний чоловік за останні два тижні", - написала ведуча.

Шанувальники Дантеса також відзначилися під постом.

"Спасибі тобі крутий харків'янин! Сподіваюся ми ще не одну перемогу відзначимо на кораблі", "нічого б не було без тебе", "Вова ви теж заслужили цю перемогу. Ви ж з ними орали разом. Дуже приємно вас дивитися!", - пишуть люди.

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