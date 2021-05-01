Колишній фаворит "холостячки" Ксенії Мішиної Андрій Рибак показав, як його дівчина з'ясовує з ним стосунки

29-річний радіоведучий, який дійшов до півфіналу шоу «Холостячка», проте так і не став переможцем, показав, що відбувається в його стосунках з нинішньою дівчиною, Аліною Смирновою. Відповідним постом він поділився у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Рибак побачив відео на сторінці української співачки Анни Трінчер, на якому знаменитість і блогер Олександр Волошин розігрують сценку з хлопцем, який намагається привітати свою дівчину з критичними днями. Ведучий вирішив повторити це відео зі своєю коханою, проте все пішло не за планом.

"А у кого сьогодні місячні? Та он же, дивись", - починає Рибак на відео, намагаючись обійняти свою дівчину.

Однак, Аліна явно не в захваті від такого роду жартів.

"Навіть не думай! Андрій, тобі 30 років! Мені набридли твої кон*ены відео! Блогер х**ів!",- видає Смирнова і йде.

Рибалка при цьому залишається стояти в кадрі з розгубленим виразом обличчя.

"Дівчата, як нам поводитися в ці дні?! Лайфхак від Ані Трінчер не спрацював! P. S. мені, взагалі-то, 29!", - підписав жартівливе відео ведучий.

Його передплатники тут же відреагували на пост.

"Ще якось спокійно сказала", "Дно", "Боже, як незручно вийшло", "ось Аліна жорстока", - пишуть люди.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

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