Потап показав, як Настя Каменських проводить час з подругою, пожартувавши на тему розлучення
Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер і репер Олексій Потапенко вирішив зняти вечірні посиденьки своєї дружини на відео і опублікував відповідні кадри у своїх сторіз.
На відео Настя весело проводила час вдома в компанії своєї подруги, дизайнера Анни Андрійчук. Дівчата разом фарбували яйця напередодні Великодня і демонстрували результат Потапу.
"Традиції ніхто не відміняв! Вдома у нас дівчата готуються опустити свої рученята...схопитися за яйчонки і пофарбувати їх в цих прекрасних красочонках ... це фарби, Настя?",- поцікавився Потап у своєї дружини.
Перед Настею і Ганною на столі дійсно стояли келихи з фарбами, миска з яйцями, а також лежала фольга, яку дівчата використовували для фарбування.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
"Завдяки йому ми побачили на сцені Пугачову": обірвалося життя легенди радянської музики, деталі трагедії
Андрій Данилко після участі в "Орел і решка" розповів, що думає про Віру Брежнєву: несподіване зізнання
Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?"
Саніна з "The Hardkiss" розповіла, чи займе місце Кароль на шоу "Голос": "Мені приємно..."
Каменських розповіла чоловікові, що хоче спробувати нову техніку фарбування яєць.
"Я хочу, щоб були розводи такі різнокольорові", - заявила співачка.
"Ні слова про розлучення", - тут же обсмикнув її Потап, після чого вся компанія розсміялася.
Справа в тому, що Андрійчук днями розлучилася зі своїм чоловіком, відомим співаком Олексієм Завгороднім (Позитив) після 15 років стосунків. Втім, судячи з того, що Анна змогла посміятися над цим жартом, вона переживає розставання не надто важко.
Пізніше Потап похвалив Настю і її подругу за добре виконану роботу.
Нагадаємо, подруга Каменських показала, як приходить до тями у відпустці після розлучення з Позитивом: "Ух, молодець яка".
Як повідомляла Politeka, краща подруга Каменських після розставання з Позитивом здивувала "романтикою" на пляжі: "Потрібно з любов'ю...".
Також Politeka писала, що краща подруга Каменських перервала мовчання про розлучення з Позитивом з "Время и Стекло": "Було дуже боляче".