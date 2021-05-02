Потап показав, як Настя Каменських проводить час з подругою, пожартувавши на тему розлучення

Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер і репер Олексій Потапенко вирішив зняти вечірні посиденьки своєї дружини на відео і опублікував відповідні кадри у своїх сторіз.

На відео Настя весело проводила час вдома в компанії своєї подруги, дизайнера Анни Андрійчук. Дівчата разом фарбували яйця напередодні Великодня і демонстрували результат Потапу.

"Традиції ніхто не відміняв! Вдома у нас дівчата готуються опустити свої рученята...схопитися за яйчонки і пофарбувати їх в цих прекрасних красочонках ... це фарби, Настя?",- поцікавився Потап у своєї дружини.

Перед Настею і Ганною на столі дійсно стояли келихи з фарбами, миска з яйцями, а також лежала фольга, яку дівчата використовували для фарбування.

Каменських розповіла чоловікові, що хоче спробувати нову техніку фарбування яєць.

"Я хочу, щоб були розводи такі різнокольорові", - заявила співачка.

"Ні слова про розлучення", - тут же обсмикнув її Потап, після чого вся компанія розсміялася.

Справа в тому, що Андрійчук днями розлучилася зі своїм чоловіком, відомим співаком Олексієм Завгороднім (Позитив) після 15 років стосунків. Втім, судячи з того, що Анна змогла посміятися над цим жартом, вона переживає розставання не надто важко.

Пізніше Потап похвалив Настю і її подругу за добре виконану роботу.

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