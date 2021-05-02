Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча зробила визнання, якого очікували багато

Як відомо, 37-річна зірка нещодавно побувала в Туреччині без свого чоловіка Юрія Горбунова. Вона нагрянула в гості до співачки Олі Полякової, яка в той момент розслаблялася на курорті разом з дочками і мамою.

На сторінці" Світського життя " в Instagram з'явилося повідомлення про те, що Осадча бременна, передає Politeka.net.

"Більше не таємниця! Під час зйомок «Світського життя» в Туреччині Оля Полякова розсекретила вагітність Катерини Осадчої. А ви здогадувалися?» - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, уважні українці вже дійсно останнім часом підозрювали Осадчу у вагітності. Фанати пильно придивлялися до кожного її знімку, стверджуючи, що у неї поступово округляється животик.

"Моя Ластівка🔥 🔥 🔥", - відреагувала на публікацію Полякова.

Користувачі Мережі вітають телеведучу з прийдешнім поповненням.

"Я про це здогадалася з ефіру «голос», коли Катерина була в жовтій сукні», «Точно знали, ще зі зйомок голосу», «та там, вже місяці 4. І з кожним днем все видніше», «вітаю", " яке щастя, Катя. Молодці», «щастя», "Катя просто чарівна", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, Осадча показала українцям розкішний особняк Лілії Ребрик з теплицями та альтанками: кадри володінь.

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