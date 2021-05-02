Померла знаменита американська актриса Олімпія Дукакіс
Їй було 89 років, повідомляє ABC News.
За словами Еллісон Леві, її агента в Innovative Artists, Дукакіс померла в суботу, 1 травня, вранці в своєму будинку в Нью-Йорку. Причина смерті не була негайно названа, але її сім'я сказала в заяві, що її здоров'я погіршувалося протягом декількох місяців.
У фільмі 1987 року «Влада Місяця» Олімпія Дукакіс виконала роль матері головної героїні, яку грала Шер. За цю роль Олімпія Дукакіс отримала "Оскар" і "Золотий глобус" як Найкраща виконавиця ролі другого плану.
Вона назвала свою перемогу 1988 року «Роком Дукакіс», тому що це був рік, коли губернатор Массачусетсу Майкл Дукакіс, її двоюрідний брат, був кандидатом у президенти від Демократичної партії. На церемонії вона високо підняла свій Оскар над головою і крикнула: "добре, Майкл, поїхали!»
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У 1989 році її статуетка «Оскар» була вкрадена з будинку Дукакіса в Нью-Джерсі.
"Ми не претензійні. Ми тримали Оскар на кухні", - сказав у той час її чоловік, актор Луї Зорич.
Завдяки "Оскару" Дукакіс стала активно грати Материнські ролі в кіно. Вона була мамою Кірсті Еллі в серіалі "Дивись, хто говорить" і його продовженні "Дивись, хто теж говорить«, сардонічною вдовою в» сталевих магноліях «і владною дружиною Джека Леммона (і матері Теда Денсона) в "Папі".
На рахунку Олімпії Дукакіс більше сотні ролей в кіно і на телебаченні, кілька номінацій на «Еммі» і «Золотий глобус». Вона працювала такими режисерами як Вуді Аллен, Брайан Де Пальма, Джим Абрамс, Герберт Росс, знімалася у фільмах «Ділова дівчина» (1988), трилогії «вже хто б говорив», «Велика Афродіта» (1995), «Мафія!"(1998), "В країні жінок" (2007), серіалах "Закон і порядок", "Числа" та інших.
Серед її недавніх проектів-телевізійний міні-серіал 2019 року "казки міста «і майбутній фільм»не забути".
У Дукакіса залишилися діти Крістіна, Стефан і Пітер; її брат Аполлон Дукакіс; і четверо онуків.
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