Померла знаменита американська актриса Олімпія Дукакіс

Їй було 89 років, повідомляє ABC News.

За словами Еллісон Леві, її агента в Innovative Artists, Дукакіс померла в суботу, 1 травня, вранці в своєму будинку в Нью-Йорку. Причина смерті не була негайно названа, але її сім'я сказала в заяві, що її здоров'я погіршувалося протягом декількох місяців.

У фільмі 1987 року «Влада Місяця» Олімпія Дукакіс виконала роль матері головної героїні, яку грала Шер. За цю роль Олімпія Дукакіс отримала "Оскар" і "Золотий глобус" як Найкраща виконавиця ролі другого плану.

Вона назвала свою перемогу 1988 року «Роком Дукакіс», тому що це був рік, коли губернатор Массачусетсу Майкл Дукакіс, її двоюрідний брат, був кандидатом у президенти від Демократичної партії. На церемонії вона високо підняла свій Оскар над головою і крикнула: "добре, Майкл, поїхали!»

Olympia Dukakis brought warmth, humor and wit to the stage and screen for almost 60 years, including a stellar run of unforgettable roles in "Steel Magnolias" "Tales of the City" and "Moonstruck," for which she won a Best Supporting Actress Oscar. She will be missed. pic.twitter.com/TLuNTx32PI — The Academy (@TheAcademy) May 1, 2021

У 1989 році її статуетка «Оскар» була вкрадена з будинку Дукакіса в Нью-Джерсі.

"Ми не претензійні. Ми тримали Оскар на кухні", - сказав у той час її чоловік, актор Луї Зорич.

Olympia Dukakis Was an Amazing,Academy Award Winning Actress.Olympia Played My Mom In Moonstruck,& Even Though Her Part was

That Of a Suffering Wife, We😂ALL The Time.She Would Tell Me How MUCH She Loved Louis,Her”Handsome Talented,Husband”.I Talked To Her 3Wks Ago. Rip Dear One pic.twitter.com/RcCZaeKFmz — Cher (@cher) May 1, 2021

Завдяки "Оскару" Дукакіс стала активно грати Материнські ролі в кіно. Вона була мамою Кірсті Еллі в серіалі "Дивись, хто говорить" і його продовженні "Дивись, хто теж говорить«, сардонічною вдовою в» сталевих магноліях «і владною дружиною Джека Леммона (і матері Теда Денсона) в "Папі".

На рахунку Олімпії Дукакіс більше сотні ролей в кіно і на телебаченні, кілька номінацій на «Еммі» і «Золотий глобус». Вона працювала такими режисерами як Вуді Аллен, Брайан Де Пальма, Джим Абрамс, Герберт Росс, знімалася у фільмах «Ділова дівчина» (1988), трилогії «вже хто б говорив», «Велика Афродіта» (1995), «Мафія!"(1998), "В країні жінок" (2007), серіалах "Закон і порядок", "Числа" та інших.

Farewell to the divine Olympia Dukakis. pic.twitter.com/Wsaw7rZjjY — Kevin Daly (@kevinddaly) May 1, 2021

Серед її недавніх проектів-телевізійний міні-серіал 2019 року "казки міста «і майбутній фільм»не забути".

У Дукакіса залишилися діти Крістіна, Стефан і Пітер; її брат Аполлон Дукакіс; і четверо онуків.

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