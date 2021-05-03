Голлівудська актриса і модель Шерон Стоун у свої 63 роки вразила фігурою

Артистка ретельно стежить за зовнішністю з ранніх років, передає Politeka.net. Саме завдяки догляду і спорту зірка залишається стрункою і привабливою у своєму віці.

Стоун ніколи не вживала алкоголь і наркотики, а підтримувати фігуру їй допомагають масажі, пілатес і йога, а також плавання і катання на конях. За словами зірки, потрібно вести активний спосіб життя, щоб завжди бути в тонусі.

Акторка постійно вживає чорний шоколад і м'ясо, стверджуючи, що ці продукти не тільки смачні, але і корисні.

Тому навіть у найвідвертіших образах у свої 63 роки вона виглядає чудово. Це красуня довела одним з останніх фото в Instagram. На знімку Шерон прилягла на шезлонг, виблискуючи стегном. Зірка була в чорному купальнику. Крім того, артистка була без макіяжу.

Поруч зі Стоун лежав її улюбленець.

"Джо повернувся від ветеринара ❤️", - підписала фото зірка.

За сім годин публікація зібрала понад 70 тисяч лайків і багато коментарів:

"Ага, Всі дивляться на собаку! Шерон, Ти виглядаєш ефектно. Вітаю з вашою хітовою книгою. 🎭 ", "Я йду поплавати️️️", " Джо, Шерон і басейн❤️", " Шерон, Я люблю тебе, захоплююся тобою, ти одна з найбільших актрис в історії, надзвичайна стійкість. Я хочу отримати твою книгу. Я живу в Мехіко. Як я можу отримати її від вас? Щиро ваш Франціско".

Нагадаємо, що Шерон Стоун наплювала на вік, забувши надіти нижню білизну:»о боже, Ти сяєш".

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