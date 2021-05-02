Знаменита російська співачка Алла Пугачова поділилася рідкісними особистими кадрами

2 травня зіркова сім'я Алли Пугачової і Максима Галкіна відзначає православне свято Великдень. На своїй сторінці Примадонна виклала кадри домашнього святкування з дітьми, передає Politeka.net

Пугачова показала 7-річного сина Гаррі, який сидів за столом і читав святкову молитву: "Воскресіння Твоє, Христе Спасе, Ангели співають на небесах, і нас на землі сподоби чистим серцем тобі славити".

"Зі святом", - лаконічно написала зірка.

Прочитала вірш і Ліза, яка сиділа за святковим столом навпроти свого брата.

Кадри розчулили користувачів мережі. У коментарях вони висловлюють своє захоплення і вітають сім'ю Пугачова і Галкіна зі святом.

"Боже, це до мурашок зворушливо🙏 🥺 Христос Воскрес», «зі святом, Алла Борисівна! Христос воскрес!", "Зі світлою Пасхою! Воістину Воскрес", "Воістину Воскрес🙏 дітки диво", "зі святом вашу велику і дуже дружну сім'ю", "розумничка, Гарі! Зі святом!", "Найнеймовірніші діти", "розумничка! На маму схожа, а син на тата", - пишуть в коментарях.

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