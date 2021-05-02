Відома співачка Наталія Могилевська показала себе, звернувшись до українців

Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська вже давно відома українцям не тільки завдяки співу, а й танцям. Красуня активно веде соціальні мережі, в яких підігріває інтерес до своєї творчості.

Цього разу Наталя позувала в сукні з декольте, сидячи на траві. Дівчина в руках тримала маленьку паску з зайчиком. Красуня відразу звернулася до українців:

"Вітаю всіх зі святом великого Великодня!

Хочу побажати міцності духу, побажати всім сил, удачі, любові і нехай це прекрасне свято принесе нам Божу благодать, принесе мир в наші будинки, принесе любов і щастя. Зі святом!",- сказала Наталя, аналогічно підписавши ролик в Інстаграме.

Фанати подивилися понад 7 тисяч разів і написали коментарі:

"Христос Воскрес", "Дякую за добрі слова", " Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Зі Світлою Пасхою! Любові! Щастя!", "Взаємно і вас теж щастя здоров'я світу злагоди любові", " зі святом тебе,удачі і щастя тобі і щоб здійснилися всі твої мрії!!!".

Нагадаємо, Наталія Могилевська здивувала одкровенням.

У Міжнародний день танців співачка вирішила згадати яскраві моменти, які пережила на танцполі. Зірка опублікувала серію кадрів з особистого архіву, а в підписі заговорила про пристрасть.

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