Відома танцівниця Олена Шоптенко, яка брала участь у "Танцях з зірками", показала себе, привітавши українців

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко є популярним українським хореографом. Красуня стала дуже популярною серед українців, зібравши сотні тисяч фанатів в соціальних мережах.

Цього разу Шоптенко з'явилася в сукні, позуючи на кухні. Красуня посміхалася, тримаючи в руках паску. Дівчина вирішила в Свято звернутися до українців:

"Христос воскрес!

Зі світлим святом Великодня!",- написала Олена Шоптенко під відео.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Воістину воскрес! всього Вам і вашій родині світлого і доброго)"," шикарний вигляд"," Воістину Воскрес, дуже красиві пасочки"," у вас тут жарко","Христос Воскрес, красуня, гарного дня", "Ах, Оленка, ти така гарна".

Раніше ми повідомляли, що зірка "Танців з зірками", відома танцівниця і хореограф Олена Шоптенко здивувала домашніми розвагами на сходах.

Олена під час домашніх зйомок постала відразу в трьох образах з ефектним макіяжем і розпущеним волоссям. Перший лук-вільні джинси сірого кольору, сорочка кольору капучино, туфлі і сумочка в тон.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками", задерши напівпрозору сукню, вразила танцем на столі

А ще Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців з зірками" в ременях і з лампою на голові показала, на що йде заради зйомок

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" після серії невдач на кухні показала, чим балує сина



