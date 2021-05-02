У травні українців очікують зміни цін на газ та інші комунальні послуги

Хоча цього місяця українці вже не платитимуть за опалення, все ж у платіжках на них чекають інші розтрати, адже підвищаться тарифи на газ.

З першого травня всі постачальники газу повинні пропонувати своїм споживачам річні тарифи. Зокрема, "Нафтогаз України" встановив річний тариф, який діятиме до 30 квітня 2022 року, на рівні 7,96 грн - це на 1,10 грн дорожче, ніж у січні-квітні (6,86 грн), пише РБК-Україна.

А компанія "Йе Енергія" і 16 компаній, які працюють під загальним брендом "Твій Газзбут" встановили ціну 7,99 гривень за кубометр - на 1 гривню дорожче, ніж на початку року (6,99 гривень).

Також після зростання цін на комуналку на початку року уряд підписав з Асоціацією міст України меморандум, яким заморозили зростання тарифів на опалення і гарячу воду до кінця опалювального сезону.

"Нафтогаз" дав відстрочку підприємствам теплокомуненерго на частину платежів за газ. Крім цього, Кабмін продовжив режим покладання спецзобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів в частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго, щоб вирішилося питання боргів.

Тим часом "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для підприємств теплокомуненерго, що постачають гарячу воду і тепло населенню. Тепер ціна становитиме 8325 гривень (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування) за 1 тис.куб. м, що на 6,4% більше, ніж у квітні (7827 гривень).

НКРЕКП поки вирішує питання про підвищення тарифів підприємств теплокомуненерго на гарячу воду для українців.

А що стосується тарифів на електроенергію, то 1 січня було підвищення, а далі уряд двічі переносив термін дії тарифів - спершу до кінця квітня, а потім до кінця червня. До 30 червня ціна за 1 кВт * год становить 1,68 грн.

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