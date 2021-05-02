Популярна українська ведуча Леся Нікітюк в рзоовом боді з вирізом здивувала образом на святі

Тільки вчора Леся розвеселила архівним роликом з минулорічного святкування Великодня. Сьогодні ж Нікітюк в модному вбранні постала перед шанувальниками з традиційним "луком дня". Однак через церковне свято, далеко не всі оцінили наряд Никитюк, що позує з кошиком в руках.

Цього разу Леся з'явилася перед об'єктивом у спідниці довжини міді насиченого бежевого відтінку з високою посадкою і ніжно-рожевому боді з вирізами на стегнах. Причому досить високими і помітними вирізами, що і збентежило шанувальників, які зустрічають святковий день. За словами фанатів, краще б зірці утриматися від відвідування церкви в такому вбранні.

"Христос Воскрес🌸 🌸 🌸 всіх зі святом !!! Кожен яєчком цок-цок🙂 я всім бажаю здоров'я, тепла і гарного настрою❤️Люблю🙌», - пише Леся під постом.

Ось як реагують в мережі:

"Миле створіння😍; не жінка-богиня; не по православному то в боді до церкви ходити😕; Воістину Воскрес! Щасливих Великодніх свят! 🙌 🏻 ❤ ️ ; Воістину Воскрес! ❤ ️ ; краще б кофтою це прикрити; як ти прекрасна Лесечка❤️; спасибі, взаємно♥️; Воістину Воскрес🙏 🏼♥️; боді невдалий вибір для Церкви».

Відзначимо також, незважаючи на вражаюче зростання Леся виглядає досить крихко і витончено, підкорюючи публіку у всіляких нарядах відомого дизайну. Причому Леся любить експерименти, тому деякий одяг шиє собі сама. У Нікітюк відмінна фігура, де є місце тонкої талії і твердому пресу.

Це вона продемонструвала і сьогодні, відправившись у справах і на прогулянку, що показала в розділі Сторі в Instagram і розповіла про те, як проводить час.

"Ну куди такий красуні через Чуднів" - написала Леся на фото. У кадрі Нікітюк виблискувала плоским животом в чорній кофті і штанях такого ж дизайну.

Нагадавши, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк влаштувала романтичну прогулянку на вулиці з "залицяльником": "а ну, йди сюди...".

Також Politeka писала, що Нікітюк приміряла новий імідж, показавши збільшені губи: кадри перетворення.